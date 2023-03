Rieti, il responsabile antidroga della squadra mobile va in pensione. Il saluto del questore

RIETI - Oggi ha terminato il proprio servizio nella Polizia di Stato, per limiti di età, il Responsabile della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Rieti.

Il Sostituto Commissario Coordinatore della Polizia di Stato Cesare Rosati si trovava in questa sede dal 1997 e, dopo alcuni anni di impegno nel controllo del territorio sulle Volanti, era stato assegnato alla locale Squadra Mobile prima di divenire, dal 2003, responsabile della IV Sezione, che si occupa del contrasto dei reati connessi alle sostanze stupefacenti ed al crimine diffuso.

Questa mattina, il Questore di Rieti, Dott. Mauro Fabozzi, lo ha voluto incontrare, proprio nel suo ultimo giorno di servizio, per salutarlo e ringraziarlo dell’ottimo lavoro svolto da investigatore della Polizia di Stato per aver coordinato molteplici indagini di polizia giudiziaria che hanno permesso di assicurare alla giustizia numerosi spacciatori, italiani e, soprattutto, stranieri, presenti in questa provincia.

L’auspicio del Questore di Rieti è stato che il “nuovo” pensionato possa godere di un meritato riposo augurandogli altri successi, questa volta, nella sua vita privata.