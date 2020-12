Il cuore grande della polizia, la questura di Rieti impegnata in un progetto di solidarietà per “Casa Betania”

RIETI - Con l’approssimarsi delle festività natalizie la Polizia di Stato ha cercato di dimostrare la vicinanza ai cittadini realizzando una iniziativa di beneficenza che possa donare serenità, almeno ad alcuni, in questo anno che, purtroppo, gravemente segnato dalla pandemia che ha sconvolto la nostra società, per molti, è stato un anno di sacrifici e sofferenza.

Le donne e gli uomini della Polizia di Stato, da sempre al servizio dei cittadini per preservarli da ogni forma di illegalità e da odiosi reati, per un solo istante, hanno abbandonato la loro attività operativa per donare un po’ di gioia alle persone che soffrono.

La Questura di Rieti ha così attivato una raccolta di fondi tra tutto il personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Rieti, anche delle Specialità della Polizia Stradale e della Polizia Postale, da destinare ad una associazione che si occupa di accoglienza di persone in difficoltà.

La scelta è ricaduta su “Casa Betania”, una casa di accoglienza gestita dall’associazione ONLUS “Un amico per te”, fondata nel 2016, condividendo un progetto di Padre Marino Porcelli, per anni Padre Guardiano del Convento Francescano di Fonte Colombo, che accoglie, in particolare, donne in difficoltà, sole o con minori, in un appartamento del capoluogo reatino offerto, in comodato gratuito, dal Vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili.

Nella serata di ieri, il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, accompagnata dal Vescovo di Rieti e da una rappresentanza di Agenti della Polizia di Stato, si è recata presso la sede di “Casa Betania”, portando in dono mobili e suppellettili necessari all’arredamento essenziale dell’appartamento ove vengono ospitate le persone in difficoltà, acquistati con i fondi raccolti.

L’iniziativa di beneficenza, particolarmente apprezzata dal responsabile dell’associazione Stefania Tosoni, non deve essere considerata una iniziativa isolata, poiché la Polizia di Stato è da sempre impegnata in numerosi progetti di solidarietà, da ultimo, quello ormai consolidato con l’UNICEF al cui Comitato Italiano vengono destinati i fondi raccolti con la vendita del calendario istituzionale della Polizia di Stato che, negli anni, ha consentito di aiutare numerosi bambini in difficoltà in Italia e nel mondo.

