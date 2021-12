Rieti, manifesta l'intenzione di suicidarsi sui social: interviene la polizia, la giovane sta bene

RIETI - Aveva manifestato online, via social, l'intenzione di non continuare a vivere.

Un'esternazione probabilmente lasciata andare in rete in un momento di sfogo e dovuta ad un momento di fragilità o momentaneo malessere ma che ha immediatamemte messo in allarme amici e familiari che hanno richiesto l'intervento della polizia. Sono stati così momenti di apprensione nel centro storico di Rieti - sotto gli occhi di passanti e residenti - quando gli agenti della Squadra volante hanno fatto irruzione all'interno dell'appartamento dove vive la giovane reatina. Fortunatamente la ragazza è stata trovata ritrovata sana e salva.