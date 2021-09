Rieti, campagna di sicurezza stradale della Polizia di Stato: 18 violazioni riscontrate

Giovedì 23 Settembre 2021, 11:44

RIETI - Nella Settimana dal 16 al 22 settembre si è svolta la campagna congiunta di sicurezza stradale "Safety days", promossa da Roadpol - European Roads Policing Network, che intende sviluppare una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee per ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.

L'iniziativa, effettuata con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della "Settimana Europea della Mobilita", con lo scopo di ottenere, a livello europeo, una giornata, quella del 21 settembre 2021, a zero vittime sulle strade.

Nei giorni scorsi la Sezione della Polizia Stradale di Rieti ha predisposto sull’intero territorio della provincia di Rieti mirati servizi volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, quali l’elevata velocita, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini, del casco protettivo, l'uso di telefoni cellulari alla guida, la guida in stato di ebrezza alcoolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Nella specifica giornata del 21 settembre 2021, individuata quale giornata della settimana europea della mobilità, le pattuglie della Polizia di Stato hanno controllato oltre 50 veicoli e proceduto alla contestazione ai relativi conducenti di 18 violazioni relative a norme comportamentali, tra cui 15 infrazioni per essere stati sorpresi alla guida del proprio veicolo ad una pericolosa elevata velocità.

Maggiori informazioni sulla campagna europea di sicurezza stradale possono essere reperite sull’apposito sito web raggiungibile all’Url: www.roadpolsafetydays.eu, dove è possibile fornire i proprio sostegno facendo click sul tasto "pledge" (tradotto: impegno), tramite il quale, ciascun utente della strada, inserendo la propria email ed il proprio nominativo, sottoscriverà un formale impegno a rispettare le regole del codice della strada, nell'ottica della riduzione dell'incidentalità su tutte le strade europee.