Rieti, polizia: protesta del sindacato Siap sul contratto

RIETI - Sotto la Questura di Rieti in segno di protesta. Il sindacato della polizia di Stato Siap fa quadrato e questa mattina, poco dopo le 13, si è dato appuntamento a largo Graziosi per una manifestazione dove - insieme al segretario generale provinciale di Rieti, Lorenzo Zilianti e ai segretari Luca Di Santo e Andrea Ficorilli – hanno protestato anche gli iscritti. Al centro della protesta il contratto 2019-2021 siglato a dicembre, già scaduto e mai applicato dopo oltre tre mesi, straordinari in esubero non pagati da 15 mesi così come le indennità della polizia stradale, ferroviaria e postale. Sul tavolo della protesta sindacale del Siap anche missioni nazionali ed internazionali non liquidate per 12 mesi e infine, anche buoni pasto non liquidati per 6-8 mesi e non più fruibili dal personale che, intanto, è stato trasferito presso altre macroaree nazionali. .