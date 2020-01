RIETI - Convegno sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, a cura della Polizia di stato.



L'appuntamento è per domani, martedì 21 gennaio, a partire dalle 9 e per mercoledì 22, presso l'Istituto comprensivo Bassa Sabina di Poggio Mirteto, in via Angelo Bulgarelli. L'organizzazione è a cura di Libertà e sicurezza - Polizia di Stato.



Il convegno mira ad approfondire una delle tematiche del disagio giovanile, come quella del bullismo, sia per chi ne è autore che per le vittime. E lo stesso per la sua "evoluzione" in rete, quella del cyberbullismo.

Temi che sempre più spesso vedono coinvolti, come autori o come vittime, giovani e giovanissimi in età scolastica.