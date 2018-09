RIETI - Operazione controllo rifugiati nel centro storico di Rieti: impegnate 6 pattuglie della Volante e 3 tra Mobile Digos e ufficio Stranieri.



il centro storico diviso come una zona rossa controlli da Porta d'Arce a Porta Cintia, da piazza Cavour a piazza della Stazione. Fermati 63 rifugiati, 18 solo alla stazione, tutti con i documenti in regola nessuno ha fatto problemi sottoponendosi con educazione ai controlli.

L'operazione è durata dalle 21 alle 2 di notte.

Alle 24, come ricordato, arrestato l'afgano che schizzava i passanti dalla fontana di piazza Vittorio Emanuele II.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA