Rieti, presentato in questura il calendario 2022 della Polizia

RIETI - Questa mattina, presso la Sala Palieri della Questura di Rieti, è stato presentato il calendario della Polizia di Stato 2022, anche quest'anno realizzato con la partnership di Unicef e per la

cui realizzazione è stato indetto un concorso fotografico interno alla Polizia di Stato, i cui partecipanti sono stati giudicati da una giuria di esperti che hanno scelto gli scatti più

significativi tra quelli che hanno immortalato alcuni momenti della vita operativa delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità.

Affidato quindi interamente alla prospettiva dei suoi appartenenti, poliziotti che si sono riscoperti fotografi, attraverso i loro scatti è stato raccontato, nella sua interezza e nella sua

diversità, il mondo della Polizia di Stato, in un modo però diverso e con un tocco artistico unico in ogni foto: mani ed occhi di poliziotti.

I temi che caratterizzano l'edizione 2022 del calendario sono lo sport, la legalità e l'inclusione: il mese di gennaio, ad esempio, è dedicato alla premiazione degli alfieri delle Olimpiadi e

Paralimpiadi di Tokyo 2020, Marcel Jacobs e Bebe Vio; lo sport infatti, è uno degli strumenti con cui la Polizia di Stato diffonde i valori della legalità: attraverso lo sport infatti si impara l'importanza del rispetto della regole, e dell'inclusione attraverso le molteplici attività delle Fiamme Oro.