Ultimo aggiornamento: 10:28

RIETI - Serata movimentata al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Un giovane sui 30anni, italiano, ha dato in escandescenze creando problemi e disagi tra il personale presente in servizio e le persone in sala d'attesa. In evidente stato di alterazione e per niente intenzionato a calmarsi è stato necessario l'intervento di ben due pattuglie della Squadra volante della Questura di Rieti immediatamente intervenute sul posto dopo la richiesta di soccorso.Il ragazzo - a causa delle sue condizioni - era da poco stato trasportato in ambulanza presso il nosocomio reatino dopo essere stato soccorso nel quartiere di Campoloniano. Poi una volta giunto in ospedale è stato richiesto l'intervento degli uomini dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che sono riusciti - non senza difficoltà tra urla e qualche spintone - a riportare calma e sicurezza in corsia contenendo il ragazzo con l'ausilio anche del personale medico-sanitario.