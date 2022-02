Rieti, due giovani extracomunitari trovano un portafoglio con denaro e lo portano alla polizia. E rifiutano anche la mancia

RIETI - Nella mattinata di ieri due giovani extracomunitari hanno rinvenuto in terra, nei pressi del centro commerciale Futura un portafogli al cui interno vi erano una cospicua somma di denaro oltre a documenti e tessere bancarie intestate ad un reatino.

I due stranieri per nulla allettati dalla possibilità di potersi appropriare ingiustamente di tali beni e dimostrando una eccezionale onestà e senso civico, lo hanno immediatamente consegnato agli Agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la vicina Questura di Rieti, i quali hanno prontamente rintracciato il legittimo proprietario per la restituzione del suo portafogli.

L’uomo, che non si era ancora avveduto dello smarrimento dell’importante portafogli, non appena appresa la notizia del suo ritrovamento, si è precipitato in Questura per ringraziare i due stranieri che ha voluto assolutamente ricompensare con una banconota da 50 Euro che i ragazzi, increduli, non volevano assolutamente accettare.