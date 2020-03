Ultimo aggiornamento: 11:28

RIETI - Fugge dall’ospedale, si allontana e scompare: donna rintracciata grazie al tempestivo intervento degli uomini della Squadra Volante. Momenti di interminabile tensione e paura per l’allontanamento – intorno alle 21 di ieri sera – di una 38enne reatina ricoverata presso il reparto di Diagnosi e Cura dell’Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.La donna - nonostante la sorveglianza del personale preposto e l’attività di vigilanza in corsia - è riuscita ad eludere i controlli per poi allontanarsi dal nosocomio reatino. Subito è scattato l’allarme e, dopo una rapida ricognizione nel reparto e in altri locali della struttura ospedaliera senza traccia della paziente, sono stati allertati gli operatori dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti.Gli agenti hanno passato al setaccio vie e arterie cittadine per rintracciare poco dopo la donna seduta in una panchina presso il Bar Marconi Crosby. Sul posto quattro pattuglie e un’ambulanza del 118.Nei confronti della 38enne – in stato di alterazione e riluttante al contenimento di agenti e sanitari – si è poi reso necessario il trattamento sanitario obbligatorio.