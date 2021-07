Rieti, controlli della polizia sulla sicurezza stradale e misure anti-assembramenti

Mercoledì 14 Luglio 2021, 11:49

RIETI - Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio in questa provincia, intensificata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo per l’approssimarsi delle ferie estive e finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ed alla verifica delle misure anti Covid.

Nei giorni scorsi, in considerazione della consistente presenza di turisti che stanno raggiungendo i luoghi di villeggiatura reatini, la Polizia di Stato ha attuato un serie di mirati servizi straordinari di controllo del territorio, in particolare sul Terminillo e nelle località che si affacciano sul lago del Turano.

In queste operazioni sono state impiegate oltre 10 pattuglie delle Volanti della Questura di Rieti e 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, appositamente richiesti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che hanno attuato un controllo del territorio ad alto impatto in particolare nei comuni di Castel di Tora e di Colle di Tora.

Durante tali attività, sono stati effettuati 10 posti di controllo con l’identificazione di oltre 200 persone, alcune delle quali sono state sanzionate per aver commesso delle pericolose infrazioni in particolare attinenti a quelle norme di comportamento che possono arrecare pericoli per gli altri utenti della strada e che hanno comportato anche il sequestro di una autovettura.

I servizi di controllo del territorio saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni per garantire la sicurezza pubblica, ed in particolare quella dei turisti che affolleranno i borghi della provincia reatina, anche al fine di verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus.