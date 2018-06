RIETI - Il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Marco Cerroni, in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Rieti si è classificato terzo ai Campionati Italiani Master di scherma, nella specialità della Spada, svoltisi a Trieste lo scorso lunedì 4 giugno. Il poliziotto reatino, durante la stagione agonistica 2017/2018, aveva conquistato anche altri tre podi nelle competizioni del circuito nazionale Master.

A sbarrare la strada per il titolo italiano allo spadista reatino è stato, in semifinale, il pistoiese Luca Magni, che ha poi vinto il titolo nazionale, nr. 2 del ranking e fresco vincitore anche del titolo nazionale a squadre.

Il Sovrintendente Capo Cerroni che, nel finire degli anni 80, aveva conquistato anche un quarto posto ai mondiali giovani di San Paolo del Brasile, ha fatto parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato terminando la sua carriera di atleta professionista per dedicarsi con il massimo impegno alla sua attività lavorativa di poliziotto.

Il Questore di Rieti, Dott. Antonio Mannoni, nel complimentarsi per l'ottimo risultato raggiunto, gli ha augurato di centrare nelle prossime stagioni il prestigioso obiettivo di partecipare ai Campionati del Mondo Master.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:03



