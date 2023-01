Celebrato il patrono della polizia locale San Sebastiano

RIETI - Si è tenuta questa mattina, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo a Rieti, la celebrazione di San Sebastiano Martire, organizzata dalla Polizia Locale del Comune di Rieti.

Presenti il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, rappresentanti di Giunta e amministratori, la dirigente del settore Sonia Salvi, il Prefetto di Rieti Gennaro Capo e le Autorità militari.

«La celebrazione di San Sebastiano, oltre a rappresentare un tradizionale momento religioso e una giornata di festa per gli operatori di Polizia Locale – ha dichiarato il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi - è per noi un modo, autentico e lontano dalle formalità, per sottolineare il ruolo fondamentale che la Polizia Locale riveste per la comunità cittadina. E’ importante evidenziare che, oltre ai compiti tradizionali e più conosciuti dalla popolazione, la Polizia Locale nel tempo ha assunto ruoli in vari settori con un impegno quotidiano e ad ampio raggio finalizzato alla tutela della popolazione. Ne è esempio l’attività degli ultimi giorni legata al maltempo. La qualità principale della Polizia Locale è quella di essere tra le istituzioni più vicine, più prossime, più riconoscibili dai cittadini. Da Sindaco ho l’onore e il piacere di ringraziare sentitamente tutti gli operatori del Corpo della Polizia Locale e ribadisco, anche in questa occasione, l’impegno di tutta l’Amministrazione comunale a valorizzare il corpo negli anni a venire».