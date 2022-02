Rieti, due nuovi ispettori alla polizia di Rieti

RIETI - a oggi prendono servizio in Questura due nuovi Ispettori: Marco Spanu e Marco Colantoni.



L'Ispettore Superiore Spanu, nella Polizia di Stato dal 1990, ha maturato una consolidata esperienza professionale nel corso del servizio iniziato presso le Polizia Stradale di Roma e Milano, e proseguito poi nei

Commissariati Sezionali della Capitale, nel Reparto Prevenzione Crimine di Settebagni e, in ultimo, nella Questura di Arezzo, dove si è distinto per l'attività svolta presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso

Pubblico e negli ultimi due anni presso la Divisione Anticrimine.



Il Vice Ispettore Colantoni, nella Polizia di Stato dal 1996, ha invece iniziato la sua significativa carriera nel Reparto Mobile di Roma per poi prestare servizio nell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso

Pubblico della Questura di Reggio Emilia e successivamente presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Infine, è stato trasferito presso la Sezione della Polizia

Postale e delle Comunicazioni di Rieti, divenendone il Responsabile nel 2019, dove ha svolto numerose indagini sui crimini informatici.



Ai due Ispettori il Questore di Rieti ha rivolto parole di apprezzamento per il loro importante percorso professionale e gli auguri per il servizio che svolgeranno al servizio dei cittadini di questa