RIETI - Nella tarda serata di ieri, 7 dicembre, lungo la Salaria per Roma poco prima del bivio per Ornaro un trattore agricolo con un lungo rimorchio è andato in panne probabilmente a causa di un'avaria o un guasto meccanico e i fumi fuoriusciti dal vano motore hanno messo in allerta alcuni automobilisti in transito che hanno allertato i soccorsi. Sul posto personale della polizia Stradale. Nessun disagio per la viabilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA