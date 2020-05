Ultimo aggiornamento: 19:10

RIETI - In pieno giorno si masturba sull’argine del fiume Velino davanti a due ragazze e si dilegua all’arrivo degli agenti della Squadra Volante giunti in soccorso delle due malcapitate. Brutto incontro per due giovani reatine mentre erano a passeggio lungo l’argine adiacente all’area del Camposcuola Raul Guidobaldi di Rieti. Improvvisamente le due hanno notato un giovane che - neanche troppo nascosto tra la vegetazione – si stava masturbando presso il declivio dell’argine.Quando il ragazzo – secondo le testimonianze un giovane italiano – si è accorto di essere stato visto ha proseguito indisturbato per poi allontanarsi rapidamente a piedi. Scosse ed impaurite le due ragazze hanno subito allertato la sala operativa del 113 e sul posto sono intervenuti gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti con una pattuglia in servizio. Le ragazze sono state tranquillizzate dagli operanti e poi sono scattate le ricerche dell’esibizionista che, avendo avuto il tempo di dileguarsi, ha fatto perdere le proprie tracce.