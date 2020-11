Rieti, tenta di scaraventare due giovani nel Velino, fermato dalla polizia

RIETI - Tenta di scaraventare due giovani nel fiume Velino: fermato un uomo dalla polizia. Sono stati attimi di vero terrore nella scorsa serata lungo la passerella pedonale che collega i locali del Lungovelino con piazza San Francesco. Erano circa le 20 ed era buio quando due giovani - un ragazzo e una ragazza che in quel momento si trovavano affacciati dalla balaustra del ponte - sono stati aggrediti alle spalle. Da dietro un uomo – senza che i due si accorgessero di niente - ha improvvisamente brancato le gambe dell’una e dell’altro sollevandoli nel folle tentativo di farli precipitare giù nelle acque del Velino. La prontezza di riflessi delle vittime ha permesso loro di divincolarsi in qualche modo dalla presa con il giovane costretto poi ad ingaggiare una breve colluttazione per difendersi dal proprio aggressore in quanto - senza un motivo o una ragione - di nuovo assalito dall’uomo. Alcuni passanti assistendo alla scena hanno poi allertato la polizia e sul posto è intervenuto il personale della Squadra volante della Questura di Rieti che ha riportato l’ordine fermando l’autore del folle gesto che poteva avere conseguenze drammatiche.

