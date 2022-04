Rieti, martedì la Festa della polizia per il 170° anniversario

RIETI - Martedì 12 aprile 2022, la Polizia di Stato celebrerà in tutte le province italiane il 170° Anniversario della sua Fondazione.

In questa provincia la manifestazione avrà luogo alle ore 11.00, a Rieti, in Largo San Giorgio, all’interno ed all’esterno dell’omonima ex chiesa.

Nel corso della cerimonia, che vedrà la presenza delle massime autorità provinciali civili, militari, politiche e religiose, verranno premiati gli agenti della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in brillanti operazioni di servizio.

Prima della cerimonia, alle ore 09.30, presso il Cimitero Comunale di Rieti, il Questore, alla presenza del Prefetto di Rieti, di rappresentanze della Polizia di Stato e di componenti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, onorerà la memoria dei caduti della Polizia deponendo una corona di alloro presso la stele che li ricorda.

A Roma, sulla Terrazza del Pincio, si terrà la cerimonia nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica.

L’evento nazionale sarà trasmesso in diretta da Rai1 dalle ore 10.50 con la conduzione del giornalista Alessio Zucchini.

Sarà possibile seguire la diretta nazionale anche sul canale YouTube Polizia di Stato e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it oltre che sui canali social della Polizia di Stato e attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”.