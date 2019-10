RIETI - Qualche attimo di paura in via Garibaldi per un breve inseguimento seguito al repentino allontanamento di un cittadino extracomunitario dopo l'ingresso di agenti di polizia all'interno di un edificio di via Garibaldi. Il fuggitivo - oggetto di esecuzione di un controllo - è stato comunque raggiunto dagli agenti e una volta bloccato ha opposto resistenza ai pubblici ufficiali. Sul posto a supporto anche altri agenti delle squadre volanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA