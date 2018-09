RIETI - La Questura di Rieti continua l'impegno nei servizi di controllo del territorio, finalizzati a rafforzare l'azione della Polizia di Stato nel contrasto dell'illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.



In particolare, nella settimana che sta volgendo al termine, è stata disposta dal Questore di Rieti, Antonio Mannoni, una operazione ad alto impatto, denominata "Estate Sicura", attraverso mirati servizi di controllo del territorio attuati in tutta la provincia reatina dalle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, da pattuglie in borghese della Squadra Mobile della Questura di Rieti e con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, giunti dalla Capitale.



Nel corso dei servizi sono state identificate quasi 500 persone e controllati, anche grazie al sistema mercurio in dotazione alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, oltre 4000 automezzi, con l'effettuazione anche di numerosi posti di controllo e la contestazione di alcune infrazioni al Codice della Strada che hanno comportato anche il sequestro di 4 veicoli. Complessivamente sono stati impiegati nei servizi oltre 40 veicoli della Polizia di Stato e 80 Agenti.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07



