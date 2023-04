Rieti, sorpreso a spacciare droga: straniero arrestato dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rieti, hanno tratto in arresto uno straniero del Gambia, di 36 anni.

Lo straniero, dal mese di settembre del 2022, era stato più volte arrestato e denunciato in stato della libertà per reati di spaccio di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di dosi di hashish, pronte per la vendita, nei pressi della stazione ferroviaria di Rieti, zona molto frequentata da giovani pendolari e studenti degli adiacenti istituti scolastici.

In particolare gli investigatori della Polizia di Stato, dopo aver sottoposto a controllo alcuni giovani, trovandoli in possesso di sostanze stupefacenti, hanno raccolto numerose testimonianze evidenziando come lo straniero fosse il loro fornitore.

Tale circostanza ha aggravato la condotta criminosa dell’uomo consentendo alla locale Procura della Repubblica di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare della custodia in carcere, avendo acclarato la pericolosità sociale dell’uomo e la certezza della reiterazione dei suoi reati di spaccio di stupefacenti.

Lo straniero, prontamente individuato dagli Agenti della Polizia di Stato in Via L. Canali, proprio nell’area di commissione delle sue attività illecite, è stato, pertanto, arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Rieti a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.