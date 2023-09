Rieti, spacciatore nigeriano arrestato dalla polizia

RIETI - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 38 anni per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizia di Stato, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati connessi alle sostanze stupefacenti, hanno notato un sospetto andirivieni di noti tossicodipendenti locali nei pressi di alcuni esercizi commerciali siti nell’area posta tra i quartieri di Campoloniano e Vazia.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno quindi effettuato una serie di appostamenti e pedinamenti volti ad accertare una eventuale attività illecita posta in essere in quella zona e, nella mattinata del 25 agosto 2023, hanno individuato una autovettura sospetta condotta da un cittadino nigeriano riconosciuto dagli investigatori reatini poiché già tratto in arresto, in passato, per una attività di spaccio di stupefacenti commessa, proprio in quelle aree limitrofe al capoluogo reatino.

L’autovettura ed il suo conducente sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controllo da parte degli Agenti della Polizia di Stato che hanno rinvenuto, in possesso del cittadino nigeriano di 38 anni, sequestrandoli, 5 grammi di cocaina ed 11 grammi di hashish già suddivisi in dosi pronte per la “cessione”, nonché un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli investigatori della Polizia di Stato ha consentito di rinvenire e sequestrare altro materiale idoneo al frazionamento ed al confezionamento delle dosi da spacciare.

Lo straniero è stato, pertanto, arrestato e condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.