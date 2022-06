Domenica 12 Giugno 2022, 00:10

RIETI - Un’attività investigativa serrata e indagini stringenti, partite immediatamente dopo la rapina, hanno permesso di trarre in arresto il cittadino straniero ritenuto responsabile dell’aggressione al 49enne docente reatino, derubato del suo telefono cellulare nei giorni scorsi, di notte, mentre si trovava nel centro cittadino di Rieti. Un arresto operato dalla polizia di Stato in pieno giorno, alla presenza di un gruppo di giovani reatini presso i quali lo straniero, di nazionalità nigeriana, si trovava in quel momento, quando sono intervenuti gli agenti che lo avevano precedentemente individuato e pedinato.

Il blitz. Un blitz conclusosi con l’immediato arresto che ha permesso di mettere in manette il presunto autore della rapina che aveva anche ingaggiato una colluttazione con il docente - tanto da ferirlo - prima di sottrargli il suo telefono cellulare. Gli investigatori della Squadra mobile - titolari delle indagini nell’immediatezza dei fatti - si sarebbero avvalsi della testimonianza fornita dalla vittima e, probabilmente, anche dei filmati delle telecamere presenti nel centro cittadino, grazie anche alla recente riattivazione di quegli impianti di videosorveglianza rimasti da tempo inattivi. L’aggressore aveva avvicinato il docente reatino, minacciandolo per farsi consegnare il telefono cellulare.

Da qui era scaturita una colluttazione, al termine della quale lo straniero era riuscito a strappare via di mano il telefonino della vittima, per poi allontanarsi rapidamente. Nonostante l’immediato intervento delle pattuglie della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, l’extracomunitario era riuscito a far perdere le proprie tracce, nonostante nella notte fosse stato ricercato a lungo per le vie del centro cittadino e nelle arterie limitrofe al luogo dell’aggressione. Il docente, per con qualche escoriazione, non era dovuto comunque ricorrere a cure da parte del personale medico-sanitario del 118.

Apprensione sociale. Una vicenda apparentemente di residuale spessore criminale, ma che aveva fatto discutere, creando una certa apprensione tra i residenti del centro storico per la modalità con cui si era svolta, in un’area comunque transitata da veicoli e frequentata da giovani.

L’uomo rimane al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di provvedimenti e sarebbe gravato da precedenti penali.

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi, tuttavia ulteriori dettagli sull’operazione di polizia e sulle responsabilità ascritte all’indagato non sono stati resi noti dalla Questura di Rieti, né dalla Procura reatina dopo la stretta della stessa Procura generale sui cordoni dell’informazione in linea con le disposizioni restrittive del ministro della Giustizia, Cartabia che, di fatto, demandano al procuratore la decisione su cosa sia di interesse pubblico e cosa no.