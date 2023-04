La polizia dona alle diocesi di Poggio Mirteto e Rieti l'olio del “Giardino della memoria di Capaci”

RIETI - Il 3 aprile 2023, alle 11.30, presso la Chiesa di Santa Barbara in Agro, nella frazione di Chiesa Nuova, si terrà una Santa Messa per il personale della Polizia di Stato in occasione delle prossime festività pasquali.

In detta circostanza, il Questore di Rieti, Mauro Fabozzi, donerà alle Diocesi di Poggio Mirteto e di Rieti, alla presenza dei rispettivi Vescovi, Mons. Ernesto Mandara e Mons. Vito Piccinonna, l’olio del “Giardino della Memoria di Capaci”, raccolto dagli ulivi del giardino, curato dall’Associazione “Quarto Savona 15” (sigla radio della scorta di Giovanni Falcone), creato nel luogo della strage ove persero la vita il Giudice Falcone e gli Agenti della sua scorta della Polizia di Stato.

L’evento, promosso dal Questore di Palermo e condiviso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dalla Conferenza Episcopale Italiana, è stato ideato con la donazione a tutte le Diocesi italiane delle ampolle di olio estratto dagli ulivi di Capaci, che sarà consacrato nella Santa Messa Crismale di Pasqua che, a Rieti, si terrà, nella Cattedrale di Santa Maria, nel pomeriggio del 5 aprile 2023.

E’ questo un messaggio simbolico importante nell’anniversario delle stragi mafiose: il frutto nato dalla terra bagnata del sangue dei martiri della giustizia assurge a simbolo di redenzione, proprio in occasione della Santa Pasqua.

E’ necessario, infatti, mantenere alta l’attenzione sull’importanza del contrasto alla criminalità organizzata, enunciando l’impegno ed il sacrifico, anche con delle vite umane, sempre dimostrato dalla Polizia di Stato e da tutte le Forze di Polizia.