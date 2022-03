Rieti, infastidisce i clienti del centro commerciale: interviene la Digos

RIETI - Un cittadino extracomunitario infastidisce i clienti del Perseo: intervento del personale addetto alla sicurezza e della Digos di Rieti. Probabilmente un po' alticcio l'uomo, un 35enne nigeriano, ha avvicinato gli avventori in ingresso e in uscita in prossimità dell'ingresso laterale del centro commerciale Perseo con fare provocatorio e chiedendo del denaro.

Poco dopo - a seguito di segnalazioni - è giunto il personale peroposto alla vigilanza della struttura che ha richiamato il giovane invitandolo a non disturbare i clienti. Successivamente sono intervenuti sul posto anche gli agenti della Digos della Questura di Rieti per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.