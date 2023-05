Il Siap provinciale denuncia la criticità della questura di Rieti: «Carenze di organico e pensionamenti superiori alle assunzioni»

RIETI - Una lettera aperta da parte della segreteria provinciale del sindacato Siap (sindacato italiano appartenenti polizia) per denunciare la criticità della questura di Rieti verso il collasso in materia di pubblica sicurezza e dove ormai carenze di organico e pensionamenti superiori alle assunzioni sono ormai problematiche croniche che vanno affrontate e risolte. Una denuncia a firma di Lorenzo Zilianti e Fabio Valentino Mancini, rispettivamente segretario provinciale e regionale Siap e indirizzata ai vertici nazionali del Siap, al segretario generale Giuseppe Tiani oltre che al questore di Rieti, Mauro Fabozzi.

La lettera aperta

«Nella polizia di Stato a Rieti, osservando l’andamento numerico della forza presente e disponibile in organico, l’unico numero in crescendo è quello dei pensionamenti. Nella nostra questura si sta delineando un sistema verso il collasso ed in una proiezione di medio–breve periodo la situazione rischia seriamente di raggiungere livelli tali da non essere in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze della comunità reatina. Per contro, la criminalità non è certo in calo e la platea di extracomunitari da gestire è in crescita esponenziale. L’emorragia di personale riguarda ogni ruolo e qualifica (funzionari, agenti, dirgenti). Di fatto il piano di potenziamento previsto dal Dipartimento di Ps nel nostro capoluogo abbia fallito. Attualmente a Rieti, non rimane che il sacrificio e la straordinaria disponibilità delle donne e degli uomini in servizio in questura, sotto una guida attenta, capace ed equilibrata del questore, che cerca in ogni modo di razionalizzare ogni risorsa pur di assicurare il controllo del territorio e tutte le attività di contrasto al crimine organizzato. E’ di sole tre settimane fa la propagandistica mossa governativa riguardante nuove assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia, poiché a ben vedere si tratta di numeri insufficienti che non coprono il turn over e peraltro con un rafforzamento che era già previsto e finanziato in buona parte da precedenti esecutivi al fine di tappare le falle createsi in molti apparati delle Forze dell’ordine, a causa dei nefasti effetti della Legge Madia ed ancor prima del blocco del turn over stabilito sin da 15 anni fa».