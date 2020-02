© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Questura di Rieti, continua incessantemente nell’attuazione di servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l’azione della Polizia di Stato nel contrasto dell’illegalità diffusa, ed in particolare della guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.Durante il mese di gennaio, infatti, sono state disposte dal Questore di Rieti Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo una serie di operazioni di controllo straordinario del territorio ad alto impatto, attraverso mirati servizi che hanno interessato l’intero territorio del Comune di Rieti, effettuati anche con il precursore “Alcoblow”, necessario per individuare guidatori ubriachi, con l’impiego degli equipaggi delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Sezione della Polizia Stradale di Rieti.Nel corso delle operazioni, che hanno visto impegnate circa 300 pattuglie della Polizia di Stato, sono stati controllati 263 potenziali guidatori ubriachi dei quali, fortunatamente, solamente pochi sono stati individuati con valori leggermente alterati ed uno dei quali, i cui valori sanguigni erano ben sopra i limiti consentiti è stato denunciato per guida in stato di ebrezza.Complessivamente, sono stati controllati 3290 veicoli ed identificate 2636 persone.Sono state oltre 350 le contestazioni di violazioni del Codice della Strada che hanno comportato anche il ritiro di 12 documenti di circolazione ed il sequestro di 28 veicoli.