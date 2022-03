Positivo al Covid in giro per la città, reatino denunciato dalla polizia

RIETI - Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Questura di Rieti, impegnata nei servizi di controllo straordinario del territorio programmati dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per il contenimento del contagio da coronavirus, ha identificato un 67enne reatino che stava per entrare in una pizzeria del centro cittadino, pur consapevole di essere risultato positivo al test antigenico del virus da Covid-19.

Gli Agenti della Polizia di Stato, infatti, lo hanno sottoposto a controllo verificando la sospensione del suo green pass a causa della positività al Covid-19 accertata e confermata anche da un ulteriore tampone effettuato, poco prima, in una farmacia reatina e di cui l’uomo era ancora in possesso della relativa certificazione attestante la sua positività al coronavirus.

Il reatino, che dapprima aveva negato ogni addebito prima di ammettere la sua evidente positività, è stato immediatamente accompagnato dagli Agenti della Polizia di Stato presso la propria abitazione dove dovrà permanere in regime di sorveglianza sanitaria.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria. Nel procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.