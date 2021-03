Rieti, oltre 400 sanzioni in febbraio su mille veicoli controllati dalla Polstrada. Il bilancio di febbraio della polizia

RIETI - Continua incessantemente l’attività di controllo del territorio in tutta la provincia intensificata dal Questore di Rieti Maria Luisa Di Lorenzo.

Durante il mese di febbraio 2021, la Polizia di Stato ha messo in campo tutte la risorse disponibili per assicurare un efficace controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati, nonché alla verifica delle misure anti covid-19 disposte per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Costante è stato il controllo delle pattuglie della Polizia di Stato che hanno vigilato le aree del capoluogo e la località turistica del Terminillo, particolarmente frequentata da escursionisti del Lazio a causa dei lockdown anti Covid-19 che hanno determinato il divieto di spostamenti fuori dalla regione di residenza, procedendo al controllo di oltre 200 veicoli e 250 persone, alcune delle quali sono state sanzionate per aver violato le norme anti covid-19. Da ricordare anche la sanzione comminata ad un esercizio pubblico reatino i cui gestori sono stati sorpresi mentre effettuavano la vendita di bevande dopo l’orario di chiusura imposto dalla vigente normativa e che ha comportato anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni.

La Sezione della Polizia Stradale di Rieti, invece, oltre a vigilare sulle principali arterie stradali della provincia reatina, per la sicurezza degli utenti e per il controllo sulla legittimità degli spostamenti extraregionali, ha impiegato su strada, come ogni mese, oltre 50 pattuglie a settimana. Complessivamente, a febbraio, gli Agenti della Polizia Stradale hanno controllato oltre 1000 veicoli ed altrettante persone, alle quali sono state elevate oltre 400 sanzioni al codice della strada per il mancato rispetto di importanti norme di comportamento basilari per la sicurezza della circolazione stradale e dei suoi utenti.

Anche gli Agenti della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti, oltre ai consueti monitoraggi di siti web e alle attività di contrasto ai reati informatici, hanno concorso nei servizi di controllo del territorio, identificando oltre 100 persone ed effettuando 100 controlli in Uffici Postali, nonché espletando delicate attività di indagine che hanno comportato anche la denuncia in stato di libertà di una persona che, dopo aver derubato una anziana non deambulante della sua carta PostePay, ne aveva fatto indebito uso per acquisti e prelievi dal conto corrente della vittima.

Le attività di controllo straordinario del territorio, in particolare finalizzate alla verifica del rispetto delle misure anti Covid-19, proseguiranno incessantemente anche attraverso l’attuazione di appositi servizi predisposti dal Questore di Rieti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in questa provincia.

