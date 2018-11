© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nelle giornate di mercoledì e giovedì, 28 e 29 novembre, gli equipaggi della Polizia di Stato sono stati particolarmente impegnati nel controllo del territorio del comuni di Rieti e di Poggio Moiano. I controlli straordinari del territorio, disposti dal Questore della provincia di Rieti Antonio Mannoni, sono finalizzati in particolare alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e sono stati realizzati con il concorso degli equipaggi della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, giunti dalla capitale per rafforzare ulteriormente i servizi di prevenzione dei reati.Nelle due giornate di controlli serrati gli agenti della Polizia di Stato hanno identificato oltre 250 persone, di cui 20 extracomunitari, e hanno controllato ai terminali delle banche dati della Polizia 787 autoveicoli, alcuni dei quali sono stati contravvenzionati per violazioni al codice della strada.I controlli sono stati estesi nel territorio di Poggio Moiano e di Osteria Nuova a seguito di segnalazioni pervenute dai residenti che lamentavano la presenza di soggetti che destavano sospetto.