© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Questura di Rieti, continua incessantemente nell'attuazione di servizi di controllo straordinario del territorio, finalizzati a rafforzare l'azione della Polizia di Stato nel contrasto dell'illegalità diffusa, con particolare riguardo ai furti, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all'immigrazione clandestina.In occasione delle festività pasquali e del 25 aprile sono state disposte dal questore di Rieti Antonio Mannoni operazioni ad alto impatto, attraverso mirati servizi di controllo del territorio attuati nel capoluogo reatino, con particolare riguardo alle aree del centro storico di Rieti ritenute più a rischio, dalle pattuglie in borghese della Squadra Mobile e dalle "pantere" della Squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con il concorso di equipaggidel Reparto Prevenzione Crimine Lazio che giungeranno dalla capitale.I controlli straordinari del territorio saranno finalizzati in particolare ad intensificare l'azione di vigilanza per prevenire i furti in abitazione in un periodo in cui si registra da parte dei residenti un flusso turistico in uscita dal capoluogo.