RIETI - Nell’ambito di tali capillari servizi di controllo straordinario del territorio, inoltre, una Volante ha rinvenuto in una località isolata nei pressi di Villa Reatina un candelabro in ferro battuto che le indagini, svolte immediatamente dagli Agenti, ne hanno evidenziato la provenienza furtiva.

Il pregevole oggetto, risalente all’epoca dell’800, di altissimo “valore spirituale” per i religiosi ed i fedeli, era stato infatti rubato da ignoti i primi di settembre dalla cappella del Santuario della Foresta ove il candelabro ha già ripreso il suo posto. Gli Agenti, infatti, nella giornata di ieri, dopo il necessario riconoscimento ufficiale, hanno riconsegnato l’oggetto a Padre Ezio, Rettore del Santuario.







