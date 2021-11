Rieti, commemorazione dei Caduti e del personale scomparso della Polizia

Martedì 2 Novembre 2021, 18:59

RIETI - In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre, come ogni anno, la Polizia di Stato ha ricordato con una breve cerimonia tenutasi all’interno del Cimitero Comunale di Rieti, alle ore 9.00 odierne, i Caduti in servizio ed il personale scomparso della Polizia di Stato.

Il Questore di Rieti Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, alla presenza del Prefetto della provincia di Rieti, del vice Sindaco del Comune di Rieti, nonché di una rappresentanza della Sezione di Rieti “Filippo Palieri” dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha deposto una corona di alloro alla base della Stele eretta in memoria dei Caduti della Polizia all’interno del Cimitero Comunale di Rieti.

Durante la breve cerimonia, che si è avvalsa della presenza di un picchetto in Alta Uniforme e di un trombettiere della Polizia di Stato, il Cappellano Provinciale, Don Fabrizio Borrello, ha tenuto un momento di preghiera per ricordare le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ci hanno lasciato.