RIETI - Consuntivo di fine anno sull’attività svolta nel 2018 dalla Polizia di Stato nella provincia di Rieti.

Tra i risultati raggiounti dalla Questura di Rieti, diretta dal Questore Antonio Mannoni, e dalle specialità della Polizia di Stato. Tra i dati (in estrema sintesi), ecco quelli principali e complessivi.



Sono state arrestate 75 persone (di cui 64 dalla Squadra Mobile) e denunciate 407 (di cui 246 dalla Squadra Mobile) in stato di libertà.

Segnalate al Prefetto di Rieti 65 persone per uso non terapeutico di stupefacenti

Sono state sequestrati: kg. 7,9 di sostanza stupefacente

Pattuglie: 13.619

Uomini complessivamente impiegati per le pattuglie: 27.334