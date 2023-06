Rieti, arrestato dalla polizia a Roma il pusher ricercato da due giorni a Rieti

RIETI - E’ stato individuato e arrestato questa notte a Roma il nigeriano sfuggito alla cattura a Rieti da parte della polizia lo scorso mercoledì pomeriggio. Due giorni di serrate ricerche e un’approfondita attività di intelligence ha permesso alla Squadra mobile della questura di Rieti di rintracciarlo nella Capitale.

Dopo la fuga dal centro storico cittadino nel quartiere di San Francesco - nel corso dell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata – i controlli e le ricerche della polizia si erano focalizzate sul centro storico e in città. Poi la svolta nelle indagini che ha portato gli investigatori fino a Roma dove lo straniero è stato poi arrestato all’alba di questa mattina.