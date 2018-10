Rieti, spaccia droga, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un marocchino è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile, sezione antidroga. L'uomo, residente a Rieti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente che avveniva all'Aquila e ad Avezzano. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari.Le indagini avviate circa due anni fa con il fermo di un acquirente locale, che aveva appena acquistato cocaina da uno degli arrestati, sono state in seguito supportate da attività tecniche, intercettazioni telefoniche e ambientali, e da specifici servizi di Polizia Giudiziaria.L'esito dell'attività investigativa, pienamente accolta dalle Procure della Repubblica di L'Aquila e Avezzano, ha consentito di smantellare un sodalizio criminale dedito allo spaccio di cocaina e hashish che operava principalmente nel centro storico aquilano, in località Preturo, e ad Avezzano nei pressi della stazione ferroviaria. L'intera attività ha consentito di sequestrare un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina.