RIETI - Nella mattinata di ieri gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Rieti hanno arrestato, in località Cerchiara di Rieti, L.T., di 22 anni, per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.



Nel corso di una operazione diretta al contrasto del traffico di stupefacenti gli agenti della Squadra Mobile hanno perquisito l’abitazione dell’arrestato, già peraltro noto quale consumatore di sostanze stupefacenti, rinvenendo e sequestrando al suo interno un centinaio di semi di canapa, una mini serra dotata di 10 lampade e un deumidificatore, circa 10 grammi di marijuana essiccata, 6 piante di cannabis indica per un peso complessivo di oltre 350 grammi, 2 fusti essiccati di canapa privi di fogliame e vari oggetti utilizzati per la preparazione ed il frazionamento della sostanza stupefacente.



Le indagini hanno accertato che L.T. aveva predisposto una produzione di marijuana per lo spaccio dello stupefacente destinato ai comuni della bassa sabina.



L’uomo, su disposizione della locale A.G., è stato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



