Trovata in possesso di cocaina, la polizia arresta una donna

RIETI - Ieri, 5 luglio, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno proceduto all'arresto di una cittadina italiana, residente in questo capoluogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Rieti.



La donna, nel mese di marzo dello scorso anno, era stata tratta in arresto da personale della Squadra Mobile, poiché trovata in possesso di quasi 60 grammi di cocaina, rinvenuta all'interno della propria abitazione. La stessa è stata successivamente condannata alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, pena in parte già espiata agli arresti domiciliari.



A seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti e dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di espiazione della pena residua mediante pene alternative alla detenzione, è stato emesso il citato ordine di carcerazione.



La donna dovrà pertanto espiare la pena residua di anni 1, mesi 11 e giorni 25 di reclusione, presso la Casa Circondariale di Rebibbia - Sezione femminile, ove è stata associata.