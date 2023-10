Rieti, sorvegliato speciale spaccia stupefacenti: arrestato dalla polizia

RIETI - "Nei giorni scorsi, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti, hanno arrestato un pregiudicato di 42 anni, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza e ristretto agli arresti domiciliari nel Comune di Castel S. Angelo, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Polizìa di Stato, impegnati nei servizi di vigilanza e controllo alle persone sottoposte alle misure di sicurezza, durante un controllo effettuato nel Comune di Castel S.Angelo, hanno individuato una persona priva di documenti all'interno dell'abitazione di un pregiudicato attualmente in regime di arresti domiciliari, e l'hanno accompagnata in Questura essendosi rifiutata anche di fornire le proprie generalità agli Agenti. Gli Agenti della Polizia di Stato, avendo notato nei due uomini evidenti segnali di nervosismo e preoccupazione durante il controllo, hanno proceduto alle previste perquisizioni personali e domiciliari rinvenendo e sequestrando oltre 20 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 6 grammi di stupefacente, celati nel secchio della spazzatura, nonché numeroso materiale per il confezionamento ed il taglio delle dosi ed un involucro contenente 5 grammi di hashish consegnato spontaneamente dalla persona agli arresti domiciliari.

L'uomo è stato, pertanto, arestato e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria rimesso in regime di arresti domiciliari.

L'estraneo presente nell'appanamento, un quarantenne originario di Velletri, destinatario, peraltro, delle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbìigo di plesentazione alla p.G. nella provincia di Latina, è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di spaccio e per le false dichiarazioni a pubblico uffrciale sulla propria identità personale. Nell'ambito del procedimento penale instauratosi nei loro confronti, l'eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice. Il Questore di Rieti ha emesso, inoltre, nei confronti dell'uomo originario di Velletri, un Foglio di Via Obbligatorio per due anni dal Comunedi Castel S Angelo.