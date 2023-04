Rieti, disturba i clienti di un bar e colpisce polizia e carabinieri : arrestato un reatino

RIETI - Prima crea apprensione tra i veicoli in transito poi disturba gli avventori di un bar. Devono intervenire poliziotti e carabinieri del Norm di Rieti che hanno poi proceduto arrestando l’uomo e riportando anche delle lesioni. Momenti di tensione la scorsa serata poco prima delle 20 in un locale nelle immediate vicinanze dello stadio “Centro d’Italia” di Rieti. Un uomo, un reatino di 50 anni, ha iniziato a disturbare i conducenti dei veicoli in transito in via Oreste di Fazio per poi portarsi nei pressi del locale in via Nicoletti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra volante della Questura di Rieti e una dei carabinieri. Gli operanti, non senza difficoltà sono riusciti a bloccare l’uomo, che ha dato in escandescenze tanto da dover essere accompagnato poi in caserma. Nei suoi confronti è scattato l’arresto mentre i militari sono stati refertati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Rieti.