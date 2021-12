Rieti, polizia: arresti, sequestri denunce. Il bilancio dell'intero 2021

RIETI - Bilancio della polizia di Rieti per il 2021.

Sono state arrestate 54 persone e denunciate in stato di libertà 304 persone.

Segnalate al Prefetto di Rieti 9 persone per uso non terapeutico di stupefacenti

Sono state sequestrati circa 700 grammi di sostanza stupefacente così suddivisa per tipologia di droga:

gr. 131,14 di hashish,

gr. 178,17 di cocaina,

gr. 166,8 di eroina,

gr. 115,97 di marijuana,

gr. 96,42 di metadone;

gr. 10 di nandrolone decanoato;

Nr. 3 piante di canapa indica.

Attività di indagine già pubblicizzata all’epoca dei fatti

Tra le operazioni di Polizia Giudiziaria più significative effettuate nel corso dell’anno vanno menzionate le numerose attività di contrasto allo spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti che hanno portato, complessivamente, all’arresto di 34 persone, di cui 19 stranieri ed alla denuncia in stato di libertà di 29 persone.

Inoltre, di particolare rilievo è stata la complessa attività di indagine espletata in occasione della rapina a mano armata consumata nel 2018 ai danni della gioielleria “Follie d’Oro” del gruppo “Sarni Oro”, ubicata all’interno del Centro Commerciale “Conforama”, che ha consentito, nel mese di giugno di quest’anno, di denunciare in stato di libertà, per rapina pluriaggravata in concorso, porto abusivo di arma, ricettazione e danneggiamento, due giovani della provincia di Brindisi di 20 e 23 anni. I due rapinatori, nei successivi mesi di agosto e ottobre, sono stati arrestati dal personale della Questura di Rieti in esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dalla locale Autorità Giudiziaria.

Nel corso dell’anno, poi, particolarmente importanti sono state le attività di indagine che hanno consentito di denunciare in stato di libertà 16 cittadini stranieri di nazionalità afghana e pakistana, che hanno falsamente dichiarato la propria residenza in Rieti ed utilizzato documenti falsi, al fine di ottenere il rilascio o la variazione di tipologia del permesso di soggiorno.

L’incessante attività di contrasto al fenomeno della violenza di genere e, più in generale, ai reati ricompresi nel cosiddetto “Codice Rosso”, ha consentito di eseguire 3 misure cautelari degli arresti domiciliari e di 8 ordinanze di divieto di avvicinamento alla parte offesa, nei confronti di persone gravemente indiziate di aver commesso maltrattamenti ed atti persecutori (stalking).

Nel corso del 2021, infine, sono stati eseguiti 12 ordini di esecuzione per la carcerazione a carico di altrettanti individui, condannati a pena definitiva.

Attività di prevenzione e controllo del territorio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico:

Persone arrestate nr. 7;

Persone denunciate nr. 99;

Persone controllate nr. 8.137;

Veicoli controllati nr. 4.466;

Chiamate al numero telefonico di soccorso pubblico “113” nr. 11.652;

Pattuglie nr. 2.776.

Da segnalare l’attività svolta dal personale specializzato in servizio presso il Posto di Polizia del Monte Terminillo che ha portato al soccorso di 35 persone vittime di incidenti sulle piste da sci o disperse in montagna.

Attività della Divisione di Polizia Anticrimine

Avvisi orali irrogati dal Questore nr. 46;

Fogli di Via Obbligatorio nr. 22;

Proposte di Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nr. 6;

Ammonimenti irrogati nr. 19;

Divieti di Accesso aree Urbane nr. 2.

Attività della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale :

Persone denunciate per violazioni amministrative nr. 3;

Rilascio e rinnovo passaporti nr. 1352;

Rilascio e rinnovo licenze di porto di fucile per uso caccia e per uso sportivo nr. 1330;

Rilascio Carte Europee delle armi di fuoco nr. 8;

Nulla osta all’acquisto di armi nr. 45;

Provvedimenti di revoca, sospensione e rifiuto di licenza di porto di fucile nr. 43;

Proposte inoltrate all’UTG ai fini dell’adozione di provvedimenti di divieto di detenzione armi nr. 23;

Controlli amministrativi ad esercizi o locali pubblici nr. 28.

Attività in materia di Immigrazione

Rilascio e rinnovo permessi di soggiorno nr. 2901;

Rilascio permessi di soggiorno familiari cittadini UE nr. 228;

Permessi di soggiorno di lunga durata nr. 784;

Decreti di espulsione nr. 19;

Ordini del Questore nr. 13;

Provvedimenti di rifiuto emessi nr. 69;

Provvedimenti di revoca emessi nr. 1;

Richieste di riconoscimento di status di rifugiato nr. 370;

Permessi di soggiorno per status di rifugiato rilasciati nr. 166;

Permessi di soggiorno rilasciati per Protezione Sussidiaria nr. 492;

Carte di soggiorno per status di rifugiato rilasciate nr. 199;

Permessi di soggiorno per motivi di regime transitorio (ex motivi umanitari) rilasciati nr. 164.

Sono stati effettuati nr. 3 accompagnamenti presso i Centri di Identificazione ed Espulsione e nr. 3 accompagnamenti alla frontiera, nonché nr. 8 servizi di scorta per accompagnamenti internazionali disposti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Attività della D.I.G.O.S.

Nel corso dell’anno sono stati attuati mirati servizi di controllo su tutta la Provincia nei confronti di strutture ricettive, pubblici esercizi e luoghi di aggregazione di soggetti sospettati di contiguità con l’estremismo islamico.

E’ stata particolarmente intensificata l’attività della lotta all’eversione e della prevenzione in genere, soprattutto per quel che concerne i controlli sul territorio di persone, provenienti anche da altre province, ed in particolare per la verifica sul rispetto delle misure anti COVID-19.

La DIGOS ha messo in campo:

900 pattuglie (di cui 300 effettuate solo per le esigenze del sisma di Amatrice ed Accumoli);

35 servizi di scorta a personalità nell’ambito del territorio della provincia.

Attività dell’Ufficio di Gabinetto- Gestione Ordine Pubblico

E’ da ricordare il costante impegno fornito dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di Polizia in tema di ordine pubblico, con l’emanazione da parte del Sig. Questore, nonostante una evidente riduzione di manifestazioni pubbliche determinata dalle restrizioni imposte dal COVID-19, di circa 1600 ordinanze nelle quali è stato previsto, in talune manifestazioni particolarmente delicate, anche l’impiego di personale di rinforzo proveniente dai reparti inquadrati.

Di particolare rilievo i numerosi servizi di ordine pubblico disposti per il controllo dei luoghi della “movida” reatina e degli altri luoghi di aggregazione, per la verifica del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del contagio da coronavirus ed in questa ultima parte dell’anno 2021 per la verifica del rispetto dell’obbligo dei c.d. green pass base e rafforzati.

Durante tali attività sono state controllate oltre 8.000 persone, tra cui molti giovani, oltre 1500 esercizi commerciali ed elevate oltre 80 sanzioni amministrative nei confronti di cittadini che non rispettavano le misure di distanziamento sociale, l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie respiratorie nonché l’utilizzo dei green pass, quando previsto.

Complessivamente la sola Polizia di Stato ha impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica, in tutto il 2021, quasi 3000 unità, appartenenti alla Questura di Rieti.

Inoltre, ai fini della vigilanza nei territori colpiti dal sisma del 2016 di Accumoli ed Amatrice sono state predisposte, anche per il 2021, dalla sola Polizia di Stato, oltre 550 pattuglie.

Polizia Stradale

Attività svolta dalla Sezione della Polizia Stradale di Rieti e dei suoi Distaccamenti di Amatrice e Passo Corese:

Persone denunciate in stato di libertà nr. 43;

Persone denunciate in stato di arresto nr. 1;

Persone controllate nr. 7.322;

Veicoli controllati nr. 11.654;

Pattuglie effettuate nr. 2.175;

Persone controllate con precursori ed etilometro nr. 2.129;

Servizi effettuati per attività di scorta nr. 38;

Infrazioni al C.d.S. nr. 3.556;

Controlli amministrativi nr. 42;

Veicoli sequestrati nr. 189;

Carte di circolazione ritirate nr. 147;

Patenti di guida ritirate nr. 125;

Incidenti rilevati nr. 196:

di cui 1 con esito mortale (1 persona deceduta) e 85 con feriti (117 persone ferite);

Soccorsi stradali effettuati nr. 1.279.

Polizia Postale e delle Comunicazioni

Attività della Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Rieti:

Persone denunciate in stato di libertà nr. 80;

Indagini avviate nr. 262;

Pattuglie effettuate nr. 298;

Controlli ad uffici Postali nr. 1.219;

Persone controllate nr. 1.363;

Incontri scolastici e convegni: Progetto: “Educazione alla Legalità”

Persone coinvolte nr. 422.