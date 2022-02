Rieti, adescava persone anziane: allontanata dalla polizia da Rieti

RIETI - Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti dal Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, per la prevenzione dei reati predatori, effettuati dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e da pattuglie in borghese della Squadra Mobile, è stata segnalata la presenza di una giovane donna che si intratteneva, senza motivo, con delle persone anziane, a Rieti, in Piazza Marconi.

Gli Agenti della Squadra Mobile, dopo aver accertato che la donna era salita a bordo di una autovettura con alla guida una persona anziana, hanno atteso il suo ritorno e, mentre si stava allontanando, è stata bloccata ed identificata per una cittadina rumena, già conosciuta dalle Forze dell’Ordine e residente in provincia di Latina.

La donna, che non ha potuto fornire le motivazioni della sua insolita presenza nel capoluogo reatino è stata accompagnata in Questura e, dopo essere sottoposta a più accurati accertamenti, è stata allontanata dagli Agenti della Polizia di Stato con un Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore di Rieti che ne ha disposto il divieto di far rientro nel capoluogo reatino per tre anni.