Rieti, nuovi agenti nella questura di Rieti

RIETI - Sono arrivati oggi a Rieti gli operatori della Polizia di Stato inviati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per un ulteriore rinforzo dell’organico della Questura.

Il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, nella mattinata odierna, li ha incontrati, dando loro il benvenuto in Questura ed ascoltando le loro aspirazioni di impiego in questa sede.

Gli Agenti andranno a potenziare ulteriormente il controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati, soprattutto in tema di microcriminalità, per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Sono cinque gli operatori della Polizia di Stato giunti in Questura, di cui uno, di prima nomina, che ha da poco concluso il suo corso di formazione professionale, e gli altri quattro, con una lunga carriera professionale alle spalle, provenienti da Uffici della Capitale ed uno di loro proviene dalla Sezione della Polizia Stradale di Rieti e che, quindi, conosce già bene il territorio provinciale.

I nuovi arrivati saranno a disposizione della Questura di Rieti già dalla mattinata odierna.