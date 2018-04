RIETI - Dieci nuovi agenti di polizia a Rieti.

Come preannunciato dal questore di Rieti Antonio Mannoni, sono giunti a Rieti, questa mattina, dieci nuovi operatori della Polizia di Stato, alcuni dei quali, particolarmente giovani, provenienti direttamente dagli Istituti di Istruzione di Trieste e Peschiera del Garda ed uno dei quali addirittura di soli 23 anni, che verranno destinati a servizi di controllo del territorio, rafforzando notevolmente in particolare la Squadra Volante dell'U.P.G. e S.P. della Questura di Rieti.



Altri cinque Agenti giungeranno in questa sede nei prossimi mesi, per un totale di 15 operatori complessivi, ed anche questi verranno impiegati per il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio con particolare riguardo al contrasto della criminalità diffusa, dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti.



Il Questore Mannoni, insieme al Vicario Dalpiaz, al Dirigente dell'U.P.G.e S.P. Migliacci ed al Capo di Gabinetto Savio, ha incontrato questa mattina i nuovi arrivati dandogli il benvenuto in Questura ed evidenziando loro importanza del potenziamento del controllo del territorio.



Già da domani i nuovi operatori prenderanno posto sulle Volanti per la loro nuova esperienza lavorativa, affiancati da quelli più esperti che contribuiranno alla loro crescita professionale.

Tutti gli Agenti si sono dimostrati particolarmente felici di aver raggiunto questa sede, alcuni per muovere i primi passi in questa Amministrazione ed altri, con maggiore esperienza lavorativa, per aver finalmente raggiunto i luoghi di origine.

