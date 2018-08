RIETI - Mobilitazione per la frazione di Poggio Perugino. E dopo la denuncia dello stato di abbandono di parte della frazione, segnalata da alcuni residenti e rafforzata dagli autisti Asm che giornalmente percorrono la strada per raggiungere la frazione, le spiegazioni del consigliere Fabio Nobili di Forza Italia, è giunta la presa di posizione dell’amministrazione comunale di Rieti. In una nota l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili, ha spiegato «che la strada denominata quale via “dei laghetti” è parte integrante dell’elenco delle strade comunali e come tale sarà oggetto di opere di manutenzione e di ripavimentazione a cura del Comune, non appena verranno rinvenute le risorse all’uopo necessarie».



«Un impegno, quest’ultimo - aggiunge Emili - che rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete stradale nell’ambito del quale l’amministrazione comunale ha gia destinato circa 250mila euro alle aree periferiche del tessuto urbano, devolvendo una porzione cospicua di tali risorse proprio alla frazione di Poggio Perugino. Cifre che denotano l’attenzione della giunta Cicchetti per le frazioni, a beneficio delle quali, in luogo delle posizioni e delle aspirazioni individuali (risposta al consigliere Nobili, ndr), si preferiscono i fatti concreti e a questi si continuerà ad affidare la politica del buon governo locale, nell’opera tesa a riqualificare ed a rilanciare la città di Rieti».



Mercoled├Č 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA