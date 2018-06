di Michel Saburri

RIETI - Il mercato di Prima categoria inzia col botto: Poggio Nativo infatti infatti strappa alla rivale Scandriglia il bomber Omar Mevoli. Chiaramente soddisfatto il nuovo direttore sportivo Alessandro Pieroncini “C’erano molte squadre su di lui ma in settimana siamo riusciti a trovare un accordo, è un segnale importante visto che puntiamo ad essere protagonisti e Omar è sicuramente un giocatore in grado di farci fare il salto di qualità. Avevamo già un rosa competitiva e stiamo cercando di alzarne la qualità e la quantità in modo da farci trovare pronti per l’inizio della stagione. ” L’attaccante brindisino classe 88 è reduce da un’annata decisamente da protagonista in cui ha messo a segno ben 26 reti che hanno permesso a Scandriglia di rimanere in testa alla classifica per buona parte della stagione. Oltre a lui alla corte di Antonio Domenici arriva anche Odiki Otogo, centrocampista centrale che lo scorso anno ha giocato in Prima categoria con la maglia del Montasola.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12



