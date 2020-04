RIETI - Coronavirus, secondo contagiato a Poggio Nativo: è il presidente del consiglio comunale, Pierluigi Perpetua, infermiere dell'Ares 118.

"Con rammarico ci troviamo a informarvi che il secondo contagio da Covid-19 che ha colpito il nostro Comune, proviene proprio dal focolaio dell'Ares 118 e riguarda purtroppo il nostro presidente del consiglio comunale - scrive il sindaco Veronica Diamilla - che come tutti gli operatori sanitari, stando sul fronte dell'emergenza, incorrono più di tutti nel rischio contagio. Il presidente comunque sta bene, è del tutto asintomatico e in isolamento domiciliare già da due giorni.

Continua a far sentire la sua presenza telefonicamente e noi gli auguriamo di guarire quanto prima, perché in questo primo anno di amministrazione ha dato un grande contributo alla squadra e ha svolto con serietà e dedizione il suo mandato, a servizio della nostra comunità. Mi preme anche comunicare che nell'ultimo periodo, proprio perché impegnato nel suo lavoro di infermiere, non ha frequentato la sede comunale e i nostri dipendenti. Come per tutti i casi di soggetti positivi l'Asl di Rieti, ha già avviato i protocolli previsti come l'analisi epidemiologica dei contatti recenti".

