RIETI - Parte con il piede giusto l'avventura del Poggio Moiano in Coppa Provincia: finisce 2-1 contro lo Sporting Corvaro, che abbandona il sogno Promozione. Una pioggia incessante ad incorniciare la rimonta del Poggio Moiano: dopo l'1-0 di Frezzini, bravo a sfruttare una distrazione della difesa casalinga, è Massimi a deviare in rete una punizione a favore, anticipando il 2-1 di Visco, bravo a svettare un cross in area alle spalle del portiere. Gara avvincente e serena, che decreta il passaggio di turno del Poggio Moiano, atteso in casa del Fiamignano per la semifinale.Sara Gargari (Dir. Poggio Moiano): "Partita equilibrata, in cui entrambe le squadre hanno giocato bene. Tutti i giocatori in campo sono stati corretti e sportivi, questo ha reso l'atmosfera serena".Angelo Lelli (Dir. Sporting Corvaro): "Siamo andati in vantaggio ma loro hanno subito pareggiato; poi mentre stavamo dominando la partita, con un palo e una palla che si è fermata sulla linea in una pozza di acqua, sugli sviluppi di un errore arbitrale abbiamo subìto il gol. Questo è il calcio, sport bello e imprevedibile. Per noi è finita una stagione sportiva positiva, con una squadra e una società che si affaccia nel panorama calcistico provinciale e che è diventata protagonista: una bella esperienza da rivivere il prossimo anno".