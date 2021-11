E' scomparso a Poggio Moiano Francesco Ioannilli: il suo forno rifornì le truppe di Garibaldi

RIETI - E' scomparso a Poggio Moiano, all'età di 101 anni, Francesco Ioannilli, una delle figure storiche del paese e della bassa Sabina, da tutti conosciuto come "Bruno", la cui famiglia sarà ricordata per aver rifornito di viveri, e del pane in particolare, le truppe di Giuseppe Garibaldi, ammassate alle porte di Roma in occasione della campagna dell'agro romano che culminò con la battaglia di Mentana con l'esercito pontificio. Quintali di pagnotte e filoni che venivano prodotti dal forno Iannilli e consegnati ai garibaldini, regolarmente pagati, come attesta una ricevuta affissa all'interno del forno di via Manzoni, mèta di turisti e amanti di dolci, biscotti, crostate, pizze e dei diversi tipi di pane sfornati quotidianamente, dove l'attività è portata avanti dai figli in continuità con la tradizione avviata dal nonno, anche lui di nome Francesco. Alla cerimonia funebre in piazza ha preso parte l'intero paese, con in testa gli amministratori comunali, e persone provenienti da altri centri della Sabina dove il fornaio era molto conosciuto, una sincera partecipazione che ha ricordato quella registrata nell'agosto dello scorso anno quando "Bruno" festeggiò il secolo di vita.